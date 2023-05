Torsdagens returkamp mod Silkeborg blev en underholdende affære med to hold, der fra start smed tøjlerne og blæste til angreb. Der var blot spillet et kvarter, da AaB kiksede et returløb efter et hjørnespark, og så stak Silkeborg-topscorer Tonni Adamsen afsted og gjorde det til 1-0 for det blåklædte udehold.

Silkeborg-fansene, der var forsinket på grund af kø på den nordjyske motorvej, nåede kun at glæde sig kort, for blot otte minutter senere havde AaB-offensiven i form af Nicklas Helenius og Younes Bakiz med to mål vist det, der ellers har været en mangelvare i denne sæson: Effektivitet og kynisme.