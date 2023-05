Danmarks fodboldkvinder trak Tyskland i Nations League

Island kom op af bowlen fra tredje lag og Wales fra fjerde.

Nations League, der afvikles for første gang på kvindesiden, fungerer som kvalifikation til OL i Paris næste år.

Ud over værtsnationen, Frankrig, er der to europæiske pladser i OL-turneringen, og de uddeles til de to bedste i Nations League med undtagelse af Frankrig.

For at komme til OL skal Danmark vinde sin gruppe, hvorefter det kræver en semifinalesejr at indløse billet til den franske hovedstad næste sommer.

En placering blandt de to bedste i gruppen baner desuden vej til topseedning ved lodtrækningen til EM-kvalifikationen.