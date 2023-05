Infantino truer stormagter med sort skærm ved kvinde-VM

Tv-selskaberne i de pågældende lande må forbedre deres ”skuffende” bud, hvis de vil sikre tv-billeder fra slutrunden, siger Infantino. Han kalder de aktuelle bud for et slag i ansigtet på spillerne og alle kvinder i verden.

- For at være meget tydelig så er det vores moralske og juridiske forpligtelse ikke at undersælge kvindernes VM.

- Hvis tilbuddene fortsat ikke er retfærdige, vil vi være tvunget til ikke at udsende VM til Europas ”Big 5”, siger Infantino i forbindelse med en kongres i Genève mandag.