Benzema laver hattrick i sejr med brasilianske genistreger

Med hjælp fra to brasilianske driblekonger på kanterne fik Karim Benzema lavet hattrick for Real Madrid, som vandt 4-2 hjemme over Almeria i La Liga.

Med sejren har Real Madrid på andenpladsen 68 point efter 32 kampe. Barcelona, der spiller senere lørdag aften, har otte point mere for en kamp færre.

Efter denne spillerunde resterer der seks kampe i den bedste spanske fodboldrække. Så Barcelona er stadig tårnhøj favorit til at vinde mesterskabet.