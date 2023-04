Lindstrøm fik comeback i ny Frankfurt-skuffelse

I toppen satte Union Berlin point til ved at spille 0-0 hjemme mod Bayer Leverkusen. Frederik Rønnow kunne dog glæde sig over at holde målet rent for Union, der ligger nummer tre med fem point op til førerholdet fra Borussia Dortmund.

Freiburg er på fjerdepladsen på samme pointtal som Union efter lørdagens sejr på 1-0 ude over FC Köln.

Med to point færre følger på femtepladsen RB Leipzig, der hjemme slog Hoffenheim med 1-0.

Yussuf Poulsen kom ikke på banen for Leipzig. Derimod blev Robert Skov og Kasper Dolberg skiftet ind for Hoffenheim.