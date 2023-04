Begge hold kiggede forpustede og uforløst rundt på stadion i Odense efter mandagskampen i Superligaen.

For godt nok havde OB og Lyngby hentet et point hver efter en hæsblæsende affære, men det ene point ser ikke ud til at være meget værd lige nu for henholdsvis førstnævntes kamp for syvendepladsen og sidstnævntes kamp mod nedrykning.