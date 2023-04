Mahrez sparkede City i FA Cup-finalen med hattrick

Mahrez gjorde dog sit til at skabe en mindeværdig forestilling på det engelske nationalstadion. To minutter før pausen bragte han City foran med 1-0 på et velplaceret skud på et straffespark.

Efter en time fordoblede kantspilleren føringen med en bemærkelsesværdig scoring, da han uden at foretage en eneste dribling eller kropsfinte med bolden for fødderne løb gennem Sheffields forsvar og gjorde det til 2-0.

Forsvarsspillerne forventede, at Mahrez ville aflevere til en holdkammerat, og derfor lod de ham komme nærmere og nærmere målet, og til sidst kunne han nemt udplacere Wesley Foderingham inde på stregen.