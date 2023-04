Arsenal reddede æren til allersidst mod bundproppen

Resultatet betyder, at Arsenal på førstepladsen har fem point ned til Manchester City på andenpladsen. Men det er slet ikke så godt, som det lyder. Manchester City har nemlig to kampe i hånden.

Arsenal kan dog selv sørge for at bringe sig selv i teten. Allerede på onsdag venter et brag mellem Premier Leagues to tophold.

Fredagens kamp var ikke nogen stor oplevelse for Arsenals fans. Allerede efter et halvt minut lavede Aaron Ramsdale et kæmpe koks.

Arsenal-keeperen spillede bolden lige ud i fødderne på Carlos Alcaraz, som tog den til sig og sparkede den i nettet.