Inter er klar til CL-semifinalen trods Benfica-comeback

Den argentinske stjerneangriber Lautaro Martínez troede, han fordoblede føringen efter en halv time, men målet blev annulleret på grund af et korrekt dømt frispark for skub i ryggen.

Kort efter bragte Benfica helt ud af det blå balance i regnskabet. Rafa Silva sendte fra højrekanten en tværgående aflevering ind i feltet, hvor Fredrik Aursnes kastede sig frem og headede bolden over stregen.

Udligningen betød, at gæsterne, der stadig manglede to mål for at tvinge kampen i forlænget, lugtede blod.

Benfica satte sig på spillet efter pausen, men Inter lykkedes med at modstå det pres, der kom.

Lige pludselig opstod der igen problemer i udeholdets forsvar. Federico Dimarco sendte en præcis aflevering afsted mod Lautaro Martínez, der med en flugter scorede til 2-1.