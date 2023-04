Pep Guardiola fejrer jubilæum med plads i CL-semifinalen

3-0-sejren fra den første kamp i Manchester var aldrig i fare for at blive sat over styr.

Det var Pep Guardiolas kamp nummer 400 i spidsen for Manchester City, og han har vundet 291 af kampene.

Hjemmeholdets cheftræner, Thomas Tuchel, måtte se de sidste minutter af kampen fra tribunen, da han så rødt efter at have fået to gule kort. Også en af hans hjælpetrænere blev bortvist fra bænken.

Bayern München havde et stort efterslæb fra sidste uges nedsabling, og tyskerne var fra start i et helt andet gear foran sin egne fans. På vegne af spændingen var det lovende, men i de to felter kunne Bayern ikke matche Citys niveau.