Iskolde Real Madrid straffede ineffektivt Chelsea-hold

Udfaldet var ventet set i lyset af Chelseas elendige resultater på det seneste. Det dyrt indkøbte hold har enorme problemer med at score mål, og det er et dårligt udgangspunkt, når man er pisket til at lave mindst to af slagsen.

Der skortede hverken på engagement eller angrebslyst, men som så ofte før manglede klassen, når angrebene skulle afsluttes.

Rodrygos 1-0-mål for gæsterne efter en lille time sugede den sidste optimisme ud af et Chelsea-hold, der nu har udspillet sin rolle i alle turneringer i denne sæson.