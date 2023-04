Europamester bekræfter ansøgning om EM-værtskab

Onsdag var der deadline for at bekræfte ansøgningen om værtskab for fodbold-EM i 2032, og de forsvarende europamestre agter at arrangere slutrunden.

Det Italienske Fodboldforbund (FIGC) oplyser på sin hjemmeside, at man nu officielt har bekræftet sin ansøgning til Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

- Vi har kigget på, hvordan Italien og europæisk fodbold ser ud om ti år med bevidstheden om, at en sådan begivenhed også vil mangedoble mulighederne for vores nation, siger FIGC-præsident Gabriele Gravina på forbundets hjemmeside.