Benzema og Real Madrid ydmyger Barcelona på Camp Nou

Efter tre nederlag til FC Barcelona i 2023 tog Real Madrid onsdag revanche på Camp Nou.

I den anden af to pokalsemifinaler endte det hele 4-0 til madrilenerne, der dermed blev finaleklar med en samlet sejr på 4-1.

Karim Benzema scorede formelt alle fire mål, men bør tilskrive Vinicius Jr. en stor del af æren for 1-0-målet. Her sparkede Benzema nemlig bolden i nettet, da den allerede var halvvejs inde over målstregen efter et forsøg fra brasilianeren.