- Jeg håber, at ligaen for alvor handler på det denne gang, for det her smukke spil bør nydes af alle, skriver belgieren.

Det er uvist, hvad der helt nøjagtig skete tirsdag aften i Torino, men en repræsentant for Lukaku var straks ude for at kræve en undskyldning fra Juventus for racisme fra tribunerne.

Efter at Lukaku havde udnyttet sit straffespark og scoret til 1-1, fejrede han sin scoring ved at holde fingeren for munden i retning mod Juventus-tilhængerne på endetribunen.

Angriberen modtog sin anden advarsel i kampen under fejringen af sin scoring, og dermed blev han udvist.