Lukaku reddede Inter i første pokalduel mod Juventus

Juventus var på vej til at ende med en lille fordel i pokalduellen mod Inter, da de to storhold tirsdag mødtes i den første af to semifinaler.

Juventus kom således foran sent i kampen og var på vej mod en sejr, men en udligning dybt inde i tillægstiden sørgede for lighed inden returkampen.

Det var Romelu Lukaku, der fra 11-meterpletten blev Inters redningsmand. Juventus’ Gleison Bremer var blevet dømt for hånd på bolden, hvilket udløste straffesparket.