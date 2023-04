Lyngby sikrede point trods chokstart mod Silkeborg

Lyngby spillede på mange måder en god kamp mod Silkeborg, hvor især det første pres lykkedes godt, og det skabte store udfordringer for gæsterne.

Lyngby var banens klart farligste hold, og det var ikke meget, Silkeborg havde at byde på.

Gæsterne havde store udfordringer med at få spillet til at flyde så flot, som man ellers er vant til at se fra det jyske mandskab.

Især Silkeborgs midtbane måtte se sig slået, for inde på midten af banen var det Lyngby, der styrede slagets gang.

I enkelte momenter formåede Silkeborg at gøre sig farlige, og det var især, når bolden blev spillet ned bag Lyngbys til tider lidt tunge bagkæde.