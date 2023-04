Kriseramte Leicester stopper samarbejdet med Rodgers

Desuden har han ført Leicester til to femtepladser i Premier League, i sæsonerne 2019/20 og 2020/21.

- Holdets præstationer under Brendans ledelse taler for sig selv. Vi har oplevet nogle af vores fineste fodboldøjeblikke under hans ledelse og vil altid være ham og hans stab taknemmelige for de højder, de hjalp os til at nå på banen, siger Leicester-formand Aiyawatt Srivaddhanaprabha.

Nu efterlader Rodgers i stedet klubben i nedrykningsfare.

- Opgaven i de sidste ti kampe er klar. Vi skal nu samle fans, spillere og medarbejdere og vise balancen, kvaliteten og kæmpe for at sikre vores position som en Premier League-klub, siger formanden.