Overtidsscoring bremsede Vejles raketfart mod oprykning

Vejle fandt lidt mere fodfæste i det sidste kvarter før pausen, men gæsterne var stadig bedst og var uheldige med ikke at føre halvvejs.

De lovende takter fortsatte ind i anden halvleg, og efter fem minutter kom belønningen for Sønderjyske. Peter Christiansen kunne let sparke føringen ind, efter at José Gallegos samlede en ripost op.

Selv om Vejle kom lidt bedre med, havde gæsterne kampen under kontrol indtil tre minutter før tid.

Her betød et drop af Sønderjyske-keeper Nicolai Flø, at German Onugkha let og ufortjent kunne gøre det til 1-1 på riposten.

Bedst som pointdelingen syntes sikker, vaklede Vejle-defensiven igen. Orri Óskarsson blev sendt i dybden tre minutter inde i tillægstiden, og han sikrede med en flad afslutning den fortjente sejr til gæsterne.