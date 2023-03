FC Midtjylland-direktør: Sisto sagde nej til udenlandsk tilbud

- Vi havde et tilbud, hvor han kunne tjene plus 20 millioner kroner netto på to år i udlandet. Vi kunne have tjent 10-15 millioner kroner.

- Jeg synes egentlig, at det var en win-win-sag og brugte en masse tid med ham for at komme ind under huden på ham og forstå ham. Det lykkedes jeg ikke rigtig med, siger Steinlein.

Ifølge direktøren er der næppe en vej tilbage til holdet i FCM for Sisto, der for tiden selvtræner efter eget ønske. Men Steinlein har svært ved at finde ud af, hvad offensivspilleren selv ønsker.