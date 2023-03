Det har Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) onsdag meddelt.

- Fifa kan bekræfte, at formanden for Fifas disciplinærkomité - efter en forespørgsel fra Det Italienske Fodboldforbund (FIGC) - har besluttet at udvide sanktionerne, som FIGC har indført mod adskillige fodboldledere, til at gælde i hele verden, lyder det fra Fifa ifølge Reuters.

På sin hjemmeside skriver Tottenham onsdag aften, at klubben ikke havde fået nogen varsling om Fifas beslutning, og at man har bedt verdensforbundet om en uddybning.