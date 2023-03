Pavard hamrede Frankrig til smal sejr over Irland

En drømmescoring af højrebacken Benjamin Pavard kort efter pausen sendte dog Frankrig på sejrskurs. Scoringen tvang Irland frem på banen, og holdet var tæt på at udligne mod slutningen.

Med sejren har Frankrig seks point for to kampe og topper gruppe B foran Grækenland og Holland.

Frankrig dikterede spillet fra start og stressede hjemmeholdet med et intensivt presspil. Et kompakt irsk forsvar betød dog, at ingen af holdene formåede at sende et skud inden for målrammen før pausen.

Frankrig kom ud til anden halvleg med fornyet energi og bragte sig hurtigt foran. Pavard opsnappede bolden på kanten af feltet og hamrede læderkuglen i netmaskerne via undersiden af overliggeren.