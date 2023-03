Sviatchenko drager til Houston: Muligheden blev for god

FC Midtjylland-profilen Erik Sviatchenko skifter til Houston Dynamo i den amerikanske MLS.

Det oplyser superligaklubben fredag aften på sin hjemmeside.

Sportschef Svend Graversen fortæller, at klubben ikke har haft lyst til at stå i vejen for den 31-årige forsvarsstyrmand.

- Erik har haft lyst til et eventyr og er nu blevet tilbudt en mulighed, der er god for både ham og FC Midtjylland, hvorfor vi har valgt at imødekomme det ønske, siger Graversen.