Kasper Hjulmand bevarede sit smil, selvom man kunne ane en begyndende irritation hos landstræneren for de danske fodboldherrer.

»Det er fandeme let at kigge tilbage og sige, hvad man burde have gjort. Man skal altid tænke på, hvilke forudsætninger der var til rådighed, da beslutningen blev truffet.«

Udbruddet blev skabt af endnu et spørgsmål om Rasmus Højlund, der indledte EM-kvalifikationen med at score hattrick i 3-1-sejren mod Finland torsdag aften.