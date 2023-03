Rashford-missil aflivede Betis' comebackdrøm i Europa

Trods en fin start kom Real Betis aldrig tæt på det mirakuløse comeback, som skulle til, hvis Manchester United skulle fravristes pladsen i Europa Leagues kvartfinaler.

Efter 1-4 på Old Trafford var det op ad bakke for klubben fra Sevilla. Og bakken var for stejl. United vandt også returkampen. Med 1-0 til englænderne endte det samlet 5-1 til United.