Brentford slog bundprop og bevarer kontakt til subtoppen

Sejren rykker Brentford op på ottendepladsen med 41 point. Brighton, som selv vandt 1-0 over Joachim Andersens Crystal Palace samtidig, er en tak over med 42 point.

Kigger man længere op i tabellen, er der også grund til optimisme for Brentford-træner Thomas Frank. Newcastle på femtepladsen er blot tre point væk, men har også spillet en kamp færre.

Southampton er omvendt i problemer. For nylig blev Nathan Jones fyret som træner efter blot tre måneder i jobbet, og selv om holdet siden har hentet et par sejre, er Southampton stadig sidst i ligaen med to point op til nedrykningsstregen.