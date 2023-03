FC Midtjylland-kaptajn: Det er en faretruende fiasko for os

Et tandløst FC Midtjylland-hold blev buhet ud af MCH Arena, efter at holdet søndag tabte 1-3 på hjemmebane mod bundproppen Lyngby i Superligaen.

Nederlaget betyder, at FCM ikke længere selv kan afgøre sin skæbne i top-6-kampen. Mange resultater skal nu flaske sig, for at klubben ikke ender uden for det fine selskab.