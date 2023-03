Skarpe Lyngby sendte tamt FC Midtjylland-hold mod nedrykningsspil

Et idéløst og ufarligt FCM-hold nærmer sig nedrykningsspillet efter et 1-3-nederlag på hjemmebane mod Lyngby i Superligaens 21. runde. Lyngby har nu vundet to kampe i træk.

FCM-træner Albert Capellas havde blandet sine offensive kort til kampen, men værterne havde igen svært ved at skabe chancer og true modstanderens mål.