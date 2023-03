Napoli knækkede tandløse Atalanta i sikker sejr

Napoli havde kontrollen i første halvleg. Hjemmeholdet var mest på bolden og kredsede om Atalantas felt.

Gæsterne var dog godt organiseret i defensiven, og Napoli gik oftest i stå. Når det endelig blev til afslutninger for Napoli, var det i de fleste tilfælde ufarligt.

Et par minutter før pausen brændte det på i Atalantas felt, men Juan Musso i Atalantas mål fik afværget Matteo Politanos afslutning.

Atalanta levede mest på omstillingsmuligheder, men når de opstod, blev det sjældent til ret meget.

Kampbilledet fortsatte i anden halvleg, og efter et kvarter måtte Mæhle og co. give fortabt over for Khvica Kvaratskhelias magi.

Det georgiske stjerneskud fik bolden lidt udenfor feltet, lavede et par skudfinter, der gjorde det meste af Atalanta-rundtosset, og bankede så kuglen op i nettaget.