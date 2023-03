Milan tabte i Firenze og mister terræn i Serie A-top

Kampens mest mærkværdige øjeblik fandt sted med et kvarter tilbage, da dommeren tildelte Milan et straffespark, fordi han mente, at Arthur Cabral brugte hånden i feltet.

Selv Milan-spillerne så forbløffede ud, og VAR viste da også efterfølgende, at Cabral havde sendt bolden ud af feltet med et rent hovedstød.

Fiorentina brugte ligeledes hovedet til at cementerede føringen, da serberen Luka Jovic satte panden på et perfekt indlæg og scorede til 2-0 efter 87 minutter.

Milan havde midtvejs i anden halvleg skiftet Zlatan Ibrahimovic ind, men heller ikke den svenske stjerne kunne ændre på kampbilledet.

Først i kampens sidste tillægsminut kom Milan på tavlen med et hug fra Theo Hernández, men det faldt for sent til at jagte en udligning.