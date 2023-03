Kort inden pausefløjt sendte Mikael Anderson et snedigt indersideskud afsted, og kun med nød og næppe kunne Samuel Brolin få fingrene på bolden og afværge forsøget.

AC Horsens var allerede inden kampen i defensive problemer. De gulblusede havde lukket 14 mål ind i de seneste fem kampe. Ikke just en imponerende statistik. Men man kunne trøste sig med, at senest AGF scorede to mål i samme superligakamp var i 2-2-opgøret mod Brøndby på hjemmebane tilbage i oktober. Det ændrede sig dog denne fredag aften.

En høj bold blev lagt i feltet, som Patrick Mortensen smart headede til en fremadstormende Yann Bisseck, som satte hovedet på og sendte kuglen i rusen. 2-0.

Normalt ville dette være tidspunktet i kampen, hvor den tabende part ville satse hele butikken, men det var AGF, der kom frem til mere og mere. Indlæg, kontrastød og dødbolde.