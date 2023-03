FCK måtte slide for pokalsejr over heroiske Vejle

Onsdagens pokalkamp mod Vejle Boldklub var ingen dans på roser for FCK, men københavnerne formåede på eget græs at slide sig en 2-0-sejr i det første af to kvartfinaleopgør mellem de hold.

Vejle fightede heroisk, og gæsternes afstemte fembackkæde var svær at lirke op for for FCK-spillerne, der også manglede skarphed i store dele af kampen.