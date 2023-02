Messi og Mbappe nåede milepæle i PSG-sejr over titelrival

Mbappe scorede en gang på hver side af Messis mål og nåede dermed op på 200 i PSG-trøjen.

Det er en tangering af angriberen Edinson Cavanis rekord som den mest scorende i pariserklubben.

Ud over milepælene sørgede scoringerne fra de to verdensstjerner også for en vigtig sejr til PSG i toppen af Ligue 1.

Med en sejr over PSG kunne Marseille for alvor have skabt spænding om mesterskabet med en afstand på blot to point.

I stedet konsoliderede PSG med sejren førstepladsen i ligaen med 60 point og et solidt forspring ned til Marseille på otte point.