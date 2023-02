To fuldtræffere gjorde Martin Braithwaite til matchvinder

Martin Braithwaite blev lørdag den store helt for sin spanske klub, Espanyol.

Den danske landsholdsangriber scorede to mål og sørgede dermed for, at klubben fra Barcelona i egen hule slog Mallorca med 2-1 i La Liga.

Dermed er Braithwaite oppe på syv fuldtræffere i denne La Liga-sæson.

Lørdagens første scoring kom efter fornemt forarbejde af Aleix Vidal. Spanieren opsnappede en dårlig aflevering fra Mallorca-keeper Predrag Rajkovic og sparkede bolden hårdt ind foran mål.