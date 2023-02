Millionoverskud i AGF

Salget er blevet beskrevet som historisk for AGF.

- For femte år i streg forventer vi at komme ud med et millionoverskud, siger AGF-direktør Jacob Nielsen i en skriftlig kommentar til regnskabet.

- Resultatet for de første seks måneder er på den positive side blandt andet påvirket af historisk høje tilskuertal til vores kampe og rekordsalget af Albert Grønbæk til norske Bodø/Glimt. Vi kan også glæde os over, at vores sponsoromsætning er på et tilfredsstillende niveau for perioden.

I samme periode året forinden kom AGF ud med et overskud på 23,2 millioner kroner, mens omsætningen på et år er faldet med knap fem millioner kroner.