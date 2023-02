Flov Guardiola må redde tråde ud i optakt til topbrag

Steven Gerrard er et ikon i Liverpool og regnes som en af klubbens største gennem tiden, selv om han aldrig vandt et mesterskab.

Det lå holdet ellers til, inden han gled i et opgør mod Chelsea og kostede et mål, som, mange mener, i sidste ende kostede et mesterskab.

Den episode fortjente Gerrard dog ikke at blive mindet om, mener Guardiola. Slet ikke i hans eget forsøg på at forsvare sin klub mod anklager, der intet har med Liverpool eller Gerrard at gøre.

- Han (Gerrard, red.) ved, hvor meget jeg beundrer ham for, hvad han har præsteret i det land, hvor jeg nu bor, lyder det fra Guardiola.

- Jeg forsvarede min klub, men jeg repræsenterede ikke min klub godt med mine dumme kommentarer. Jeg er flov.