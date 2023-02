Trods coronapandemiens hærgen omsatte Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) i perioden fra 2019 til 2022 for et beløb svarende til 53 milliarder kroner.

Og det er ny rekord, skriver Fifa på sin hjemmeside tirsdag.

Men den bliver efter alt at dømme snart overgået betragteligt, afslører verdensforbundet samtidigt. I perioden 2023 til 2026 forventer Fifa nemlig at omsætte for omkring 76,5 milliarder kroner.