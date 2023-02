Uefa undskylder for bebrejdelse af Liverpool-fans

Det var arrangøren, som ikke havde styr på tingene. Kampstarten måtte udskydes 36 minutter, da Liverpool-fans ikke kunne komme ind, mens fransk politi begyndte at anvende tåregas og peberspray, så der opstod panik.

Rapportens frikendelse af Liverpools fans får nu Uefa til at undskylde. Uefas generalsekretær, Theodore Theodoridis, siger i forbindelse med rapportens offentliggørelse:

- Især vil jeg gerne undskylde over for Liverpools fans for den oplevelse, mange af dem fik i forbindelse med kampen, og for de udmeldinger, der kom før og under kampen, som uretfærdigt gav dem skylden for den forsinkede kampstart.