DBU og Team Danmark advarer mod at afskaffe vejninger

Det fik Michael Sahl Hansen, direktør i Spillerforeningen, til at foreslå, at man helt droppede at veje fodboldspillere.

Samme holdning er der ikke hos DBU, hvor Peter Møller gerne vil tage en dialog med Spillerforeningen i forsøget på at hjælpe fodboldspillerne.

- Man skal være meget påpasselig med at afskaffe vejninger helt, for det er faktisk et greb, der kan være med til at passe på spillerne. Det vigtige er, at de også opfatter det sådan.

- Det vigtigste er at finde en model, hvor vi passer på spillerne, siger Peter Møller til Ekstra Bladet.