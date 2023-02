Mæhle fik karrierens første røde kort i Atalanta-nedtur

For tredje uge i træk kom danske Joakim Mæhle i fokus efter en Atalanta-kamp i Serie A.

Men desværre for ham var det denne gang ikke for en scoring som mod både Sampdoria og Juventus i de forgående uger.

25-årige Mæhle blev således lørdag aften præsenteret for et direkte rødt kort for en grov tackling, da Atalanta på udebane tabte 0-1 til Sassuolo.