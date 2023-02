Ærlig FCK-polak om målmandsstrid: Jeg fortryder intet

- Jeg har ikke brug for, at nummer tre er venner med mig. Jeg vil egentlig gerne have, at han er et røvhul overfor mig. Jeg ønsker, at han har sine egne mål, og at han ønsker at spille, siger Kamil Grabara.

Mathew Ryan skiftede i januar væk fra FCK efter et halvt år, men om det var en konsekvens af Grabaras Twitter-udfoldelser, vil polakken ikke gisne om.

- Jeg ved det ikke. Jeg har ikke talt med ham om det, og han har ikke fortalt mig det. Jeg kan bare gætte. Måske, som han sagde i medierne, var det altid hans plan at smutte efter et halvt år, siger Kamil Grabara.

Faktum er, at Kamil Grabara nu igen er ubestridt nummer et i det københavnske mål, og der i hjørnesofaen gør han ikke meget for at skjule, at han nyder det.

- Jeg har ikke brug for, at der er en, der ånder mig i nakken, for at forbedre mig.