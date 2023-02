Skadet Mbappe misser Champions League-brag mod Bayern München

Prognosen betyder, at der er et håb om, at Mbappe kan være tilbage til returmødet med det tyske mesterhold.

Kylian Mbappe har scoret 25 mål i 26 kampe for PSG i denne sæson.

I december var han den store profil på et fransk landshold, der nåede VM-finalen i Qatar. I finalen tabte Frankrig til Argentina med PSG-klubkammeraten Lionel Messi på holdet.