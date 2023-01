23 personer er anholdt i spansk matchfixing-sag

I alt 23 personer er anholdt i en spansk sag om matchfixing, som er døbt ”Operation Conifera”.

Det nationale spanske politi, Interpol og Europol står bag undersøgelsen og anholdelserne.

Det skriver Europol i en pressemeddelelse.

Blandt de anholdte er flere fodboldspillere, der er mistænkt for at have brugt deres position til at påvirke udfaldet af fodboldkampe, de deltog i.