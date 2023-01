Esbjerg siger farvel til Rafael van der Vaart før tid

- Rafael van der Vaart kom til Esbjerg på et vanskeligt tidspunkt, men har med sin personlighed og positive indstilling formået at sætte et godt aftryk på truppen.

- Fodboldmæssigt taler hans karriere for sig selv, og som daglig sparringspartner i trænerteamet har Rafael udført et godt stykke arbejde, siger Jens Hammer Sørensen til klubbens hjemmeside.

Rafael van der Vaart, der tidligere har spillet for Real Madrid, Tottenham og Ajax, kom til Danmark i 2016, da han skrev kontrakt med FC Midtjylland.