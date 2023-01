Bayern-boss skoser stjerne for Paris-tur på fridag

- Det er amatøragtigt og lige præcis det, som Bayern ikke står for, at skeje ud et sted, når du har en fridag.

- En fridag er lig med hvile, så du kan træde på speederen i den næste kamp. Vi kommer til at tage en snak om det onsdag. Der er selvfølgelig behov for at tale om det, siger Hasan Salihamidzic efter tirsdagens kamp ifølge AFP.

Sportsdirektøren minder om, at det slet ikke er givet, at Bayern vinder det 11. mesterskab på stribe. Holdet har kun fået to point i de seneste to kampe, og forspringet til de nærmeste konkurrenter skrumper formentlig til tre point onsdag aften.