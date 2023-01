Tysker skaffede Chelsea hårdt tiltrængt sejr

Begge hold ville gerne frem ad banen fra første fløjt på Stamford Bridge, og det gav en ganske underholdende første halvleg, hvor chancer af svingende størrelse faldt regelmæssigt.

De bedste og skarpeste aktører i de første 45 minutter var dog keeperne Kepa Arrizabalaga og Vicente Guaita, som sørgede for 0-0 med hver deres stærke indgreb.

Anden halvleg startede langt mere hakkende, men efter 64 minutter kom Chelseas forløsning efter et kort hjørnespark, et præcist indlæg af Hakim Ziyech og et veltimet hovedstød af Havertz.

Tyskeren, der tidligere har lavet flere meget vigtige mål for Chelsea, står dermed noteret for fem sæsonmål - et mindre end den aktuelle klubtopscorer, Raheem Sterling.