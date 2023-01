En talsmand fra klubben siger, at han var ”skuffet og overrasket” over, at byen ønskede at ”skubbe PSG og klubbens tilhængere ud af Parc des Prince”, hvor klubben har spillet det meste af sin levetid, siden den blev stiftet for mere end 50 år siden.

- Borgmesteren tvinger PSG til at flytte hjemmefra, siger han og tilføjer, at ”PSG nu er tvunget til at afsøge alternative løsninger for at flytte klubben”.

- Det er ikke den løsning, som klubben og dens tilhængere håbede på.

Klubben har allerede budt på stadion, men ifølge viceborgmester Emmanuel Gregoire lød buddet dengang på 40 millioner euro, eller knap 300 millioner kroner.

- Det er jo billigere end Paredes, sagde Gregoire med henvisning til midtbanespilleren Leandro Paredes, som PSG i 2019 købte til en pris, der ifølge flere medier lå på 47 millioner euro.