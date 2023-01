FC Nordsjælland har solgt Superliga-topscorer til Benfica

Siden har han scoret 17 mål i 56 kampe for klubben. Siden sommer har han bidraget med 10 mål i 17 kampe, hvilket gør ham til aktuel ligatopscorer.

I Benfica bliver han blandt andre holdkammerat med to danskere.

Det er angriberen Casper Tengstedt, som Benfica onsdag købte fri af Rosenborg, og højreback Alexander Bah, der står noteret for 25 kampe siden sin ankomst i sommer.

- Benfica er et stort og naturligt næste skridt for mig, som føles helt rigtigt. Og mindre kunne heller ikke få mig til at tage væk fra FC Nordsjælland, siger Schjelderup til FCN’s hjemmeside.

Ingen af klubberne skriver, hvad Benfica betaler for Schjelderup.

Ekstra Bladet skrev dog onsdag, at Benfica betaler FCN et beløb svarende til mere end 100 millioner kroner for den norske teenager. Og det kan stige til op mod 150 millioner, hvis alle bonusser bliver udløst.