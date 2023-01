Benfica henter brandvarm dansker i Rosenborg

Casper Tengstedt skiftede som ungdomsspiller fra Viborg FF til FC Midtjylland. På trods af sin status som topscorer i U19-ligaen, fik han aldrig chancen på førsteholdet hos midtjyderne.

Han var udlejet til Nürnbergs andethold og til AC Horsens, inden han i 2021 skiftede permanent til sidstnævnte.

Han er søn af den mangeårige Viborg-spiller Thomas Tengstedt.

Casper Tengstedt har allerede spillet for Horsens og Rosenborg i indeværende sæson.

Egentlig må man kun spille kampe for to forskellige klubber i samme sæson, men Fifas regler tillader, at man spiller for tre klubber, såfremt at man skifter mellem ligaer, der ikke følger samme turneringskalender.

I modsætning til de fleste europæiske ligaer - heriblandt Portugals bedste række - følger den norske sæson kalenderåret. Derfor er Tengstedt spilberettiget i Benfica.