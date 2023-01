Al Nassr har droppet VM-målscorer for at få plads til Ronaldo

Camerouns anfører og dobbelte målscorer ved VM i Qatar, Vincent Aboubakar, kommer ikke til at spille sammen med Cristiano Ronaldo.

Det mulige angrebspar i saudiarabiske Al Nassr er således blevet skilt ad, inden det nåede at få sin første kamp sammen.

En unavngiven talsmand for Al Nassr bekræfter over for nyhedsbureauet AFP, at klubben har ophævet Aboubakars kontrakt for at få plads til nyankomne Ronaldo.