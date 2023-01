Ronaldo afviser kritik: Mit arbejde i Europa er færdigt

- Der var mange klubber, der prøvede at hente mig, men jeg havde givet mit ord til denne klub, og jeg er glad for muligheden.

- Det er en god udfordring for mig. Jeg ved, hvad jeg vil have, og jeg ved selvfølgelig også, hvad jeg ikke vil have, siger Ronaldo.

Hans nye kontrakt med Al Nassr løber to og et halvt år frem.

Ronaldos skifte kom efter en bitter ende på det andet ophold i engelske Manchester United.

Efter at være blevet degraderet til bænkevarmer sagde han i et interview med tv-værten Piers Morgan, at han ingen respekt havde for Erik ten Hag som manager, og at klubbens unge spillere har det for nemt.

Kort efter rev Manchester United Ronaldos kontrakt itu.